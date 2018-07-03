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Улан-Удэнский ЛВРЗ получил новое оборудование на сумму более 13 млн рублей
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Улан-Удэнский ЛВРЗ получил новое оборудование на сумму более 13 млн рублей 

РЖД-Партнер 3 июля 2018
Фото: РЖД-Партнер
Всего в 2018 году в рамках инвестиционной программы на развитие электромашинного производства планируется инвестировать около 120 млн руб., в колесное производство — более 330 млн руб.
Один станок, предназначенный для расточки валов якорей после наплавки и проточки коллектора, будет работать в якорном цехе. В настоящее время уже залит фундамент и в ближайшие дни будет завершен его монтаж.
Второй станок позволит обрабатывать колесные пары электровозов серии ЭП, в том числе на нем будет осуществляться проверка на биение оси с зубчатым центром, приточка лабиринтных каналов и другие операции. Уже на следующей неделе его установят в локомотивоколесном цехе.
Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный завод занимает лидирующие позиции среди локомотиворемонтных заводов «ЛокоТех». Это одно из крупнейших промышленных предприятий Республики Бурятия. Осуществляет средний и капитальный ремонт локомотивов, гарантийное обслуживание и модернизацию локомотивов с продлением срока службы, ремонт узлов и агрегатов, производство запасных частей, разработку новых технологий ремонта.
В 2017 году УУ ЛВРЗ впервые в истории завода в месяц было отремонтировано 104 секции локомотивов, а за год — 871 секция. Рост по сравнению с 2016 годом составил более 24%. При этом в течение года завод планомерно улучшал показатели качества выпускаемой продукции. Также предприятием освоен ремонт новых серий пассажирских электровозов — ЭП1П, ЭП1 и Э5К в объеме капитального и среднего ремонтов.
В 2017 году Улан-Удэнский ЛВРЗ стал пилотной площадкой для реализации проекта создания Центров технологических компетенций по ремонту электрических машин, ремонту и производству колесных пар, производству стального и чугунного литья.
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