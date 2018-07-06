Биржи США выросли на фоне статистики по рынку труда

МОСКВА , 6 июл /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы США в пятницу выросли на фоне позитивных данных по американскому рынку занятости, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones поднялся на 0,41%, до 24456,48 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,34%, до 7688,39 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,85%, до 2759,82 пункта.

Министерство труда страны ранее сообщало, что безработица в США в июне выросла до 4% с 3,8% в мае. Число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 213 тысяч при ожиданиях роста только на 200 тысяч, а почасовая заработная плата в США в июне выросла на 2,7% в годовом выражении и составила 26,98 доллара.

Сдерживает рост индексов обеспокоенность инвесторов касательно торговых отношений США и Китая . В пятницу вступили в силу пошлины в 25%, затрагивающие китайский экспорт в США на сумму около 34 миллиардов долларов в год. Министерство коммерции Китая в ответ заявило, что США нарушили правила ВТО и начали крупнейшую в истории торговую войну. Поэтому Китай в качестве ответной меры ввел ввозную пошлину в 25% на импорт американских товаров объемом в 34 миллиарда долларов в год.

Дефицит торгового баланса страны в мае сократился на 6,6% по сравнению с пересмотренным показателем апреля — до 43,1 миллиарда долларов. Аналитики полагали, что дефицит в мае сократился до 43,7 миллиарда долларов. Показатель за апрель был пересмотрен до 46,1 миллиарда с 46,2 миллиарда долларов.