Фьючерсы на природный газ подешевели во время американской сессии

Котировки фьючерсов на природный газ снизились во время американской сессии в четверг.

На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на природный газ с поставкой в августе торгуются по цене 2,837 долл. за млн БТЕ, на момент написания данного комментария опустившись на 1,15%.

Минимумом сессии выступила отметка долл. за млн БТЕ. На момент написания материала природный газ нашел поддержку на уровне 2,822 долл. и сопротивление — на 2,954 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, снизился на 0,00% и торгуется на отметке 94,19 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на NYMEX, фьючерс на нефть WTI с поставкой в августе снизился на 1,54%, достигнув отметки 73,00 долл. за баррель, а фьючерс на мазут с поставкой в августе вырос на 0,73%, дойдя до уровня 2,1799 долл. за галлон.