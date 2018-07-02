США готовы работать над укреплением партнерства с новым президентом Мексики

"США и Мексику объединяет долгая дружба, основывающаяся на экономических культурных и исторических связях между нашими странами. Соединенные Штаты рассчитывают углубить наше активное партнерство с Мексикой по вопросам безопасности и процветания наших граждан и по вопросу наших общих демократических ценностей", — говорится в письменном заявлении Науэрт.

"Мы рассчитываем работать с администрацией (Энрике) Пеньи Ньето во время переходного периода и с избранным президентом Лопесом Обрадором, когда его администрация придет к власти 1 декабря", — добавила Науэрт.

После предварительного подсчета более 62% актов с избирательных участков по итогам выборов президента кандидат от левых сил Лопес Обрадор лидирует, набирая 53,42%.