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США готовы работать над укреплением партнерства с новым президентом Мексики
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США готовы работать над укреплением партнерства с новым президентом Мексики 

РИА Новости 3 часа назад
ВАШИНГТОН, 2 июл — РИА Новости. США готовы работать с избранным президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором над укреплением партнерства двух стран, заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.
"США и Мексику объединяет долгая дружба, основывающаяся на экономических культурных и исторических связях между нашими странами. Соединенные Штаты рассчитывают углубить наше активное партнерство с Мексикой по вопросам безопасности и процветания наших граждан и по вопросу наших общих демократических ценностей", — говорится в письменном заявлении Науэрт.
"Мы рассчитываем работать с администрацией (Энрике) Пеньи Ньето во время переходного периода и с избранным президентом Лопесом Обрадором, когда его администрация придет к власти 1 декабря", — добавила Науэрт.
После предварительного подсчета более 62% актов с избирательных участков по итогам выборов президента кандидат от левых сил Лопес Обрадор лидирует, набирая 53,42%.
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