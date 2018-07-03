В Самарской области стартовала кругосветка на российских самолетах-амфибиях

САМАРА , 3 июл — РИА Новости . Участникам международной кругосветной экспедиции на уникальных самолетах-амфибиях российского производства, которая стартовала 3 июля с аэродрома «Красный Яр» в Самарской области , предстоит преодолеть маршрут в 11 тысяч морских миль, сообщил журналистам один из участников экспедиции, председатель совета директоров НПО «Аэроволга», пилот-спортсмен Сергей Алафинов.

Предполагается, что в районе мыса Шмидта экспедиция повернет на юг, после чего сделает остановку на аэродроме в бухте Провидения. «Здесь мы проходим технические регламенты и уходим на аэропорт Ном ( Аляска США — ред.). Это известный в истории аэропорт, куда летали многие наши полярные летчики», — добавил Алафинов.

Затем участники кругосветки отправятся в Канаду и Гренландию. «Там условия, конечно, тяжелые… Там вечные льды, погода неблагоприятная, но мы рассчитываем не потратить много времени на погоду, а придерживаясь графика, выйти из Гренландии на Исландию », — объяснил пилот-спортсмен.

Норвегию, Швецию и По его словам, далее маршрут будет пролегать через Великобританию Финляндию . Вернуться в Самарскую область через Великий Новгород, Ярославль Чебоксары участники экспедиции планируют в середине августа. Всего в рамках экспедиции планируется совершить около 50 остановок и посадок, маршрут кругосветки охватывает девять стран.

По данным организаторов экспедиции, в кругосветном перелете задействованы уникальные самолеты-амфибии российского производства — два LA-8 и один «Борей», главная цель кругосветки — участие в международных исследованиях по глобальному изменению климата. Еще одна задача — испытание экипажа и техники в экстремальных условиях. Участники экспедиции также надеются своим перелетом привлечь внимание к российскому Северу, создать задел для развития туризма в этом направлении.