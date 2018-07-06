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США: индекс занятости в сфере малого бизнеса в июне увеличился на 1.7%
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США: индекс занятости в сфере малого бизнеса в июне увеличился на 1.7% 

ФИНАМ 6 июля 2018
По данным консалтинговой и страховой компании CBIZ индекс занятости в сфере малого бизнеса США в июне увеличился в месячном исчислении на 1.7% против снижения на 0.5% в мае.
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