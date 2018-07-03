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Россияне смогут проверять легальность лекарств с помощью мобильного приложения к концу 2019 г.
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Россияне смогут проверять легальность лекарств с помощью мобильного приложения к концу 2019 г. 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: stoletie.ru
Россияне смогут проверять легальность лекарств при помощи мобильного приложения к концу следующего года. Об этом сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на «правительственном часе» в Госдуме.
По ее словам, большую озабоченность у министерства вызывают продажи лекарственных препаратов через интернет или по почте, а также реализация их под видом биологически активных добавок.
«Наиболее эффективным механизмом борьбы с некачественной продукцией является использование системы мониторинга движения лекарственных препаратов, которая начала внедряться с февраля 2017 г. в рамках эксперимента по маркировке. К настоящему времени в системе отслеживается движение более 1 млн маркированных упаковок. К концу 2019 г. система должна охватить свыше 380 тыс. участников и будет отслеживать свыше 6,5 млрд упаковок лекарственных препаратов. Полномасштабное внедрение системы позволит предотвратить поступление в легальный оборот фальсифицированных препаратов и оперативно прекращать оборот контрафактных лекарственных препаратов. Граждане получат возможность проверить легальность лекарств с помощью мобильного приложения или общедоступного сканера», — сказала министр.
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