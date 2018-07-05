Дети и подростки смогут поучаствовать в международном конкурсе закладок «Город и история»

При поддержке Всероссийской библиотеки имени Маргариты Рудомино дети и подростки с 5 июля примут участие в Международном конкурсе закладок «Город и история».

К акции смогут присоединиться ребята от 5 до 16 лет.

Для участия в конкурсе ребятам необходимо придумать оригинальный дизайн закладки для книг на тему, связанная с городом и его историей, заполнить анкету на русском и английском языках и выполнить другие условия, сообщили на сайте библиотеки.

Остальные задания и прочая информация есть на интернет-ресурсе культурного учреждения.

Подача конкурсных работ завершится 31 августа 2018 года.