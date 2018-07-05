19 калининградцев лишились водительских прав из-за медицинских диагнозов

19 калининградцев по суду лишились водительских прав из-за медицинских диагнозов «алкоголизм» и «наркомания», сообщает пресс-служба областной прокуратуры

Напомним, что кандидаты в водители в обязательном порядке должны проходить медицинское освидетельствование. Алкоголизм, наркомания и токсикомания являются противопоказанием к управлению транспортными средствами.

Прокуратура Московского района провела проверку и выявила 19 лиц, состоящих на учете в «Наркологическом диспансере Калининградской области», но которые при этом имеют водительские права. Сесть за руль они теперь не смогут.