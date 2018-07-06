В центре соцобслуживания Рязанского отметили День семьи, любви и верности

Праздничные мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности, состоялись в филиале «Рязанский» центра социального обслуживания «Кузьминки». Об этом сообщили в администрации филиала. — Ансамбль народной песни «Жемчужина», руководителем которого является Наталья Сизова , представил слушателям интересную музыкальную программу. Поздравив всех присутствующих с праздником семьи, артисты весело, задорно исполнили известные и малознакомые народные песни. Другим мероприятием, отражающим тему дня, стал мастер-класс по изготовлению тряпичных кукол-неразлучников — жениха и невесты. Этих кукол дарили на Руси в день свадьбы молодоженам, — добавил сотрудник филиала. Напомним, что филиал «Рязанский» расположен по адресу улица Зеленодольская, 4. (мю)