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В центре соцобслуживания Рязанского отметили День семьи, любви и верности
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В центре соцобслуживания Рязанского отметили День семьи, любви и верности 

Управа Рязанского района 6 июля 2018
Фото: Управа Нижегородского района
Праздничные мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности, состоялись в филиале «Рязанский» центра социального обслуживания «Кузьминки». Об этом сообщили в администрации филиала.
— Ансамбль народной песни «Жемчужина», руководителем которого является Наталья Сизова, представил слушателям интересную музыкальную программу. Поздравив всех присутствующих с праздником семьи, артисты весело, задорно исполнили известные и малознакомые народные песни. Другим мероприятием, отражающим тему дня, стал мастер-класс по изготовлению тряпичных кукол-неразлучников — жениха и невесты. Этих кукол дарили на Руси в день свадьбы молодоженам, — добавил сотрудник филиала.
Напомним, что филиал «Рязанский» расположен по адресу улица Зеленодольская, 4. (мю)
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