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На прошлой неделе истребители НАТО шесть раз сопровождали военные самолёты РФ
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На прошлой неделе истребители НАТО шесть раз сопровождали военные самолёты РФ 

Клопс.Ru 2 июля 2018
На прошлой неделе истребители НАТО шесть раз сопровождали военно-воздушные суда РФ, летавшие в международном пространстве над Балтийским морем. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Литвы.
25 и 28 июня истребители Североатлантического альянса перехватили российские самолёты Ту-134 и Ан-12, направлявшиеся к Калининградской области от основной части России с отключёнными транспондерами (устройство автоматической идентификации воздушного судна), однако по заранее согласованному плану с поддержанием связи с наземными центрами управления. 29 июня самолёты НАТО сопровождали Ан-12 и Су-24МР, которые летели из Калининградской области в основную часть РФ без согласованного плана, с отключёнными транспондерами и без поддержания связи с наземным центром управления. В этот же день был перехвачен Ан-26, также летевший из Калининградской области. 1 июля истребители Североатлантического альянса перехватили два Су-30, сопровождающих один Ту-154. Су-30 не имели согласованных планов полёта, не использовали транспондеры и не поддерживали радиосвязь. При этом Ту-154 летел с включённым транспондером по заранее согласованному плану с поддержанием связи с наземными центрами управления.
В конце мая в Минобороны Литвы заявили, что истребители НАТО пять раз за неделю сопровождали российские самолёты над Балтикой. Экстренные вылеты совершали воздушные суда, размещённые на литовской авиабазе Зокняй.
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