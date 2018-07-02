Процедуру негосударственной экспертизы проектной документации изменят

1 июля 2018 года вступил в силу 1 пункт 878 Постановления Правительства РФ «О порядке формирования единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства».

Нормативный документ внесет существенные изменения в процедуру негосударственной экспертизы проектной документации:

1. Будет исключена возможность получить заключение экспертизы без полностью разработанного проекта, соответствующего всем установленным нормам и техрегламентам;

2. Увеличится срок прохождения экспертизы. За предоставление электронного комплекта проектной документации в ЕГРЗ отвечает экспертная компания — скомплектованный проект в электронном виде, получивший положительное заключение экспертизы, дополнительно проверят на предмет внесения всех изменений;

3. Все экспертные и проектные организации, а также эксперты-исполнители должны получить электронную цифровую подпись, которой будет скрепляться и проект, и заключение;

4. Заключения экспертизы будут иметь не локальный, а общероссийский реестровый номер;

5. Заключение экспертизы, внесенное в реестр, станет электронным документом с электронным номером и подписью оператора.