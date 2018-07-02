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Зелёный мост капитально отремонтируют
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Зелёный мост капитально отремонтируют 

АСН-Инфо 2 июля 2018
Фото: АСН-Инфо
СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» объявило конкурс на проведение капитального ремонта Зеленого моста через Мойку.
Конкурсные процедуры на поиск подрядчика стартовали 29 июня. Итоги тендера будут подведены до конца июля 2018 года. Начальная максимальная цена контракта — 493,6 млн рублей.
На проект капитального ремонта, который выполнило ООО «ИнжТехнология», получено положительное заключение Главгосэкспертизы.
Решение о проведении капитального ремонта Зеленого моста было принято после проведения обследования его конструкций. Специалисты пришли к выводу, что существующий чугунный свод моста не может воспринимать заданную проектную нагрузку, а инженерные сети в составе моста сильно изношены.
В рамках капительного ремонта будущий подрядчик должен будет разобрать пролетное строение, заменить болтовые соединения на подмостях чугунных тюбингов, отремонтировать их и покрасить, провести усиление основания опор путем устройства буроинъекционных свай. Также во время проведения работ будет усилено пролетное строение Зеленого моста. Для этого будет устроен железобетонный разгружающий свод поверх существующих тюбингов. Новая конструкция пролетного строения полностью выключает чугунную конструкцию из работы на постоянные нагрузки кроме собственного веса тюбингов.
Планируемый срок окончания работ по капитальному ремонту Зеленого моста — 31 октября 2020 года.
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