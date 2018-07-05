Директора музеев и ведущие рестораторы выступят на Летнем кампусе РАНХиГС

Генеральный директор Государственного историко-архитектурного, художественного и ландшафтного музея-заповедника «Царицыно» Елизавета Фокина расскажет студентам о контексте, целях и стратегиях музейного дела. Свой нынешний пост Елизавета Фокина занимает с апреля 2016 г., до этого она два с половиной года возглавляла объединение «Выставочные залы Москвы».

Исполнительный директор фонда Международного совета музеев (ИКОМ ЮНЕСКО) Бьерн Стенверс станет руководителем группы тьюторов Летнего кампуса, он также проведет лекцию о музейном бизнесе. На прошедших Кампусах г-н Стенверс обсудил со студентами культуру и прогрессивные ценностные ориентиры текущего столетия, а также поделился секретами продвижения культурных проектов. В 2013 г. Бьерн Стенверс основал проект по созданию фонда «Музеи Амстердама». Он стоял у истоков целого ряда музейных академий, призванных содействовать повышению уровня подготовки музейных сотрудников. Такие академии были созданы в Амстердаме Москве , Ростове Великом, в Республике Алтай и на Арубе. До 2012 г. г-н Стенверс работал директором по маркетингу фонда «Музеи истории Амстердама».

О развитии Музея П. И. Чайковского участникам Международного Летнего кампуса РАНХиГС расскажет директор музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Артем Силкин. Будучи постоянным оператором «Ночи музеев» в Музее А. М. Горького в Казани (2005–2009), Артем Силкин сделал это мероприятие одним из самых посещаемых молодежных событий. С 2010 г. является директором музея «Остров-град Свияжск». Соавтор концепций экспозиций Музея истории Свияжска, Музея Гражданской войны, Музея художника Г. Архиреева, Центра детского досуга «Сказка». Также он автор и соавтор концепций Музея археологического дерева, Музея православной культуры, Музея православного искусства, Музея реки, Музея речного пиратства. Автор и соавтор концепций более чем 50 выставочных проектов.

Директор по развитию музея «Гранд Макет Россия » Елена Цветкова объяснит участникам Летнего кампуса Президентской академии, как открыть свой музей. «Гранд Макет Россия» — это модель территории нашей страны от Калининграда до Владивостока . Динамику и насыщенность макету придают сотни движущихся составов и автомобилей, световые и звуковые эффекты, десятки тысяч миниатюрных фигурок, составляющих жанровые сценки. Свои двери для широкой аудитории музей открыл в июне 2012 г. Для углубленного восприятия экспозиции в музее организован прокат аудиогидов. Записанные тексты ориентированы на все возрастные группы.

О ресторанном и отельном бизнесе участникам Летнего кампуса расскажут представители Федерации рестораторов и отельеров (ФРИО). Президент Федерации, декан Факультета гостиничного и ресторанного бизнеса ИОМ РАНХиГС Игорь Бухаров имеет огромный опыт в этой сфере, он стал ресторатором еще в 1994 г. В 2007 г. была открыта Академия управления Федерации рестораторов и отельеров России — учебный центр, где готовят менеджеров-управленцев ресторанного и гостиничного бизнеса. С 2008 по 2011 гг. Игорь Бухаров возглавлял комбинат питания «Кремлевский» Управления делами Президента РФ. Своим опытом на Летнем кампусе РАНХиГС также поделится вице-президент ФРИО Владимир Баканов.