ГИС ЕГРЗ введена в промышленную эксплуатацию

Владимиром Якушевым. Государственная информационная система «Единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства» введена в эксплуатацию на основании приказа Минстроя России от 29 июня 2018 года № 380/пр, подписанного министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

Новый информационный ресурс в сфере строительства, ГИС ЕГРЗ — это единая база заключений государственной и негосударственной экспертизы проектной документации объектов капитального строительства в электронной форме. В ГИС ЕГРЗ подлежат включению и хранению заключения экспертизы, проектная документация и результаты инженерных изысканий, а также иные представленные для проведения экспертизы документы. Экспертным заключениям присваиваются неизменяемые и не повторяющиеся номера. В письме Минстроя России от 30 мая 2018 года, направленном в организации, уполномоченные на проведение государственной или негосударственной экспертизы, говорится, что заключения экспертизы, сведения о них, а также представленные на экспертизу документы подлежат включению в реестр только в тех случаях, когда договор на проведение экспертизы в отношении такой документации заключен после 30 июня 2018 года.