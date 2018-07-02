Ещё
ГИС ЕГРЗ введена в промышленную эксплуатацию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ГИС ЕГРЗ введена в промышленную эксплуатацию 

АСН-Инфо 2 июля 2018
Фото: АСН-Инфо
Государственная информационная система «Единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства» введена в эксплуатацию на основании приказа Минстроя России от 29 июня 2018 года № 380/пр, подписанного министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимиром Якушевым.
Новый информационный ресурс в сфере строительства, ГИС ЕГРЗ — это единая база заключений государственной и негосударственной экспертизы проектной документации объектов капитального строительства в электронной форме. В ГИС ЕГРЗ подлежат включению и хранению заключения экспертизы, проектная документация и результаты инженерных изысканий, а также иные представленные для проведения экспертизы документы. Экспертным заключениям присваиваются неизменяемые и не повторяющиеся номера. В письме Минстроя России от 30 мая 2018 года, направленном в организации, уполномоченные на проведение государственной или негосударственной экспертизы, говорится, что заключения экспертизы, сведения о них, а также представленные на экспертизу документы подлежат включению в реестр только в тех случаях, когда договор на проведение экспертизы в отношении такой документации заключен после 30 июня 2018 года.
АСН-Инфо: последние новости
«Питер» зашел в Апрашку Комитет по строительству курирует работу 11 студенческих стройотрядов «Умный город» повысит качество жизни в небольших городах
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первые дети выведены из тайской пещеры47
«На Западе умоляли Киев не вводить военное положение»47
Россию обвинили в попытке развалить НАТО48
На Украину надвигается катастрофа318
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру23
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение