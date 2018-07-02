В Дарвиновском музее в рамках выставки «О хищнике сером замолвите слово» прошла лекция «Жизнь с волками»

В рамках выставки «О хищнике сером замолвите слово» прошла лекция «Жизнь с волками» кандидата психологических наук и автора научно-популярных книг Ольги Арнольд. Об этом сообщает окружная газета «Москва За Калужской заставой».

В Дарвиновском музее продолжается цикл мероприятий, посвященных талисману чемпионата мира — 2018 — волку Забиваке и всем его родственникам. На этот раз лектор рассказала о грузинском ученом Ясоне Бадридзе, посвятившем практически всю свою жизнь изучению волков Закавказья и создавшем методику возвращения в природу выросших в неволе крупных хищных зверей.

Сам ученый вырастил около ста волчат, приобретенных у охотников. Из них позже были сформированы стаи, выпущенные на волю.

Ольга Арнольд увлекательно рассказала о том, как исследователь обучал молодых волков бояться людей и избегать домашних животных. В итоге его воспитанники не только сами оказавшись на свободе, вели примерную жизнь, но и научили не наносить вред сельскому хозяйству своих потомков.

Конечно, достигнутое давалось нелегко. Причем препятствия возникали подчас совершенно неожиданно. Так, еще до распада СССР военные запретили Ясону Баридзе использовать для исследования поведения диких животных радиоошейники, потому что радисты, запеленговав передаваемые незнакомые сигналы поднимали часть по тревоге.

Екатерина РУДНИЦКАЯ