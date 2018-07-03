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Обустройство детской площадки завершили в Воскресенском
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Обустройство детской площадки завершили в Воскресенском 

Префектура ТиНАО города Москвы 3 июля 2018
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
На территории поселка Воскресенское одноименного поселения специалисты завершили работы по обустройству детской площадки. Об этом стало известно 2 июня.
— В настоящее время в поселении продолжаются работы по благоустройству объектов придворовых территорий. Специалисты подрядной компании завершили установку новой детской площадки по адресу: поселок Воскресенское, дом №35. Кроме обустройства новых объектов, на территории было уложено резиновое покрытие, — рассказал представитель администрации поселения.
Он добавил, что установка еще одной детской площадки проходит возле дома №31. На объекте тоже будет уложено новое безопасное покрытие.
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