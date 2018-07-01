Тысячи болельщиков собрала фан-зона Петербурга для перед матчем ЧМ Испания — Россия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 1 июля. / ТАСС /. Тысячи жителей и гостей Санкт-Петербурга пришли в фан-зону на Конюшенную площадь, чтобы поддержать сборную России в игре 1/8 финала чемпионата мира по футболу с испанцами, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Сильный ветер, температура около 10 градусов выше нуля и периодически начинающийся дождь не смутил любителей футбола — еще за два часа до начала к входам выстроились длинные очереди, а один из пропускных пунктов в фан-зону был уже закрыт из-за огромного количества желающих попасть внутрь.

"Сегодня смотрим только здесь, кафе бронировали, но потом отменили — решили, что даже если пойдет снег, то будем смотреть в фан-зоне. Здесь совсем другая атмосфера, почти как на стадионе. Уверен, что сегодня не последняя игра для нашей сборной на этом чемпионате", — рассказал ТАСС болельщик из Петербурга Виктор.

Чтобы поддержать родную сборную, в ход пошли все возможные средства — люди массово скупали у продавцов всевозможную атрибутику, шапки-ушанки, головные уборы в виде волка Забиваки, свистки, дудки, вувузелы, трещетки, а российские триколоры оказались в большом дефиците. «Стою здесь с двух часов дня, флаги России разошлись за первый час работы. Теперь остались только советские, но и их покупают за неимением других», — отметил в беседе с ТАСС продавец флагов на набережной Вадим.

За полчаса до начала игры по громкоговорителю объявили, что фан-зона, официальная вместимость которой составляет около 15 тыс. человек, заполнена до отказа и доступ в нее ограничен. Из-за этого многие расстроенные болельщики начали спешно заполнять ранее пустующие бары и кафе вокруг нее. «Опять аншлаг, уже не первый раз такое — думали, что сегодня из-за погоды никого не будет, а вы сами видите какая очередь. Но это не помешает нам поддержать наших на поле — идем смотреть в кафе», — отметила болельщица Юлия, которая не смогла попасть в фан-зону.

Чемпионат мира проходит в России с 14 июня по 15 июля.