ВВС НАТО шесть раз за неделю сопроводили самолеты ВКС РФ, заявили в Литве

Литвы. ВИЛЬНЮС , 2 июл — РИА Новости . Истребители ВВС НАТО , выполняющие миссию воздушной полиции в странах Балтии, шесть раз за неделю поднимались в небо над Балтийским морем для сопровождения российских самолетов, заявила в понедельник пресс-служба Минобороны Испании. С мая с территории Литвы миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии выполняют десять истребителей ВВС Португалии "С 25 июня по 1 июля истребители ВВС НАТО, выполняющие в странах Балтии миссию воздушной полиции, шесть раза поднимались в международное воздушное пространство над Балтийским морем для сопровождения российских военных самолетов", — говорится в сообщении оборонного ведомства. Ранее Минобороны России неоднократно заявляло, что все полеты самолетов ВКС РФ выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.