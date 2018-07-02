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ВВС НАТО шесть раз за неделю сопроводили самолеты ВКС РФ, заявили в Литве
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ВВС НАТО шесть раз за неделю сопроводили самолеты ВКС РФ, заявили в Литве 

РИА Новости 2 июля 2018
ВИЛЬНЮС, 2 июл — РИА Новости. Истребители ВВС НАТО, выполняющие миссию воздушной полиции в странах Балтии, шесть раз за неделю поднимались в небо над Балтийским морем для сопровождения российских самолетов, заявила в понедельник пресс-служба Минобороны Литвы.
С мая с территории Литвы миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии выполняют десять истребителей ВВС Португалии и Испании.
"С 25 июня по 1 июля истребители ВВС НАТО, выполняющие в странах Балтии миссию воздушной полиции, шесть раза поднимались в международное воздушное пространство над Балтийским морем для сопровождения российских военных самолетов", — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Ранее Минобороны России неоднократно заявляло, что все полеты самолетов ВКС РФ выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.
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