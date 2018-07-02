Ассоциация разработчиков систем искусственного интеллекта в медицине создана в России

Решение о создании Ассоциации «Национальная база медицинских знаний» было принято на площадке прошедшего в Москве 26-28 июня 2018 года Всероссийского консилиума заслуженных врачей.

"Ассоциация учреждена при поддержке РВК для ускоренного внедрения передовых технологий искусственного интеллекта в клиническую практику и развития продуктов рынков «Нейронет» и «Хелснет» Национальной технологической инициативы (НТИ)", — говорится в сообщении РВК.

Главными целями ассоциации станет объединение участников рынка для решения вопросов, связанных с созданием и развитием национальной базы медицинских знаний. В частности, организация федеральной сети сбора первичных биомедицинских данных, обеспечение доступа для российских разработчиков систем поддержки принятия врачебных решений (СППВР) к биомедицинским данным, поддержка развития рынка СППВР и ряд других.

"Чтобы реализовать потенциал (в области технологий искусственного интеллекта для здравоохранения — прим. ТАСС) и внедрять наши продукты не только в России, но и на мировом рынке, необходима консолидация разработчиков и конструктивное взаимодействие с государством, институтами развития и другими участниками рынка. Именно для этого при поддержке Российской венчурной компании, НТИ и медицинского сообщества была создана наша Ассоциация", — отметил директор Ассоциации Сергей Сорокин , слова которого приводятся в сообщении.

В Ассоциацию вошли разработчики инновационных продуктов для здравоохранения, медицинские организации, другие участники рынка, а также частные лица. Наблюдательный совет организации составят представители Российской венчурной компании, Всероссийского союза страховщиков, Ассоциации заслуженных врачей, руководители медицинских организаций и образовательных учреждений.

Направления НТИ Национальная технологическая инициатива — долгосрочная комплексная программа по созданию условий для обеспечения лидерства российских компаний на новых высокотехнологичных рынках, которые будут определять структуру мировой экономики в ближайшие 15-20 лет.

Ранее были утверждены дорожные карты НТИ на период до 2035 года по пяти направлениям — «Технет» (передовые производственные технологии), «Автонет» (беспилотный транспорт), «Маринет» (морской транспорт без экипажа), «Нейронет» (искусственные компоненты сознания и психики) и «Аэронет» (беспилотные летательные аппараты).