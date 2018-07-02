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В Самаре образовалась новая колея на Московском шоссе
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В Самаре образовалась новая колея на Московском шоссе 

63.ru 2 июля 2018
Фото: 63.ru
Специалисты АСАДО измерили колейность
В Самаре вновь просело Московское шоссе. Новая колейность образовалась на пересечении магистрали с улицей Потапова. Об этом сообщил представитель агентства по содержанию автомобильных дорог Самарской области.
Судя по замерам, асфальт просел на несколько сантиметров
В понедельник, 2 июля, специалисты АСАДО измерили колейность, которая якобы произошла из-за утечки. Однако эту информацию не подтвердили в Самарских коммунальных системах.
— На место направили рабочую бригаду СКС. Они выяснят причину провала асфальта и установят, имеем ли мы к ней отношение, — рассказал представитель СКС.
Реконструкцию Московского шоссе начали в 2014 году. Сначала работы шли на участке от Мичурина до проспекта Кирова. Здесь поменяли дорожное полотно, оборудовали карманы для остановок общественного транспорта и заменили бордюрный камень. На пересечении Московского шоссе с Революционной, Советской Армии и у ТЦ «Империя» соорудили подземные пешеходные переходы.
Второй этап реконструкции — от проспекта Кирова до 23-го километра. Он включал в себя строительство двух тоннелей на пересечениях с проспектом Кирова и Ракитовским шоссе. Движение по второму тоннелю в обе стороны открыли 23 июля. Машины по развязке на пересечении Московского шоссе и Кирова пустили в начале сентября.
Все работы на магистрали завершились в конце прошлого года. Однако спустя время на Московском шоссе начали образовываться колеи. В марте в районе пересечения шоссе с улицей Потапова возникла поперечная трещина. А на тротуарах — около перекрестка с Бубнова и на Мехзаводе — провалилась плитка.
Все эти недостатки подрядчик вызвался устранить за свой счет по гарантии. Чтобы узнать причины возникновения колейности, подрядчик нанял специалистов Государственного технического университета. На протяжении проблемного участка взяли пробы асфальта.
В результате в конце мая подрядная организация приступила к замене асфальта на отдельных участках. Но региональный Минтранс к тому моменту уже подал в суд на «СамараТрансСтрой» из-за колейности.
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