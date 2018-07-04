Кавказский заповедник приглашает на выставку «Заповедная красота»

Кавказский заповедник познакомит жителей и гостей Сочи с дикими пейзажами Кавказа.

6 июля в литературно-мемориальном музее Николая Островского в Сочи открывается выставка Олега Комиссарова «Заповедная красота…».

Выставка экспонируется впервые, более 40 творческих фоторабот с видами Кавказского заповедника будут представлены гостям музея.

«Я думаю, что многим жителям Сочи интересно будет увидеть заповедник не просто в фотографиях, а почувствовать энергию природы, её силу через эти работы. Природа развивает дух человека, а эта тема очень близка нашему музею, ведь творчество и жизнь Николая Островского просто пронизаны борьбой за жизнь и рассказывают о фантастической силе духа», — поделилась впечатлением Людмила Петровна Зюмченко, директор музея.

Олег Комиссаров коренной сочинец, закончил Сочинский политехникум по специальности «Архитектура», выпускник Всесоюзного инженерно-строительного института (ВЗИСИ). С 1999г. член Союза Архитекторов России . Занимается фотографией с 1994г. Победитель, финалист и лауреат многих фотоконкурсов и выставок на тему природы.

Вот, что автор говорит о выставке: «Вы попадаете в параллельный мир-меняете одну реальность на другую. Фотоработы собирались в течении 10 лет в основном это районы массива Аишха, Ачишхо, озеро Кардывач, окрестности горы Фишт и плато Лаго-Наки».

Официальное открытие выставки состоится 5 июля 2018 года в 15-00 по адресу: г. Сочи, ул. Корчагина, д. 4, ост. «Театральная», тел. 262-20-15. Участие в открытии бесплатное, посещение домика Островского за отдельную плату, рассказали в пресс-службе Кавказского биосферного заповедника.

Выставка будет работать с 6 июля по 15 августа 2018 года. В остальные дни стоимость посещения до 100р. Действует много льгот.

Также в эти дни в музее Островского проходят выставки «Сочи литературный» и «75 лет освобождения Кубани».