«Мальчики, успокойтесь!». Кто «ставит на место» мужчин в думе Екатеринбурга

В гордуме Екатеринбурга VI созыва процветает «мужской шовинизм». Женщины составляют в ней лишь 5,56% от общего количества депутатов, проще говоря, их всего двое. Одна из представительниц прекрасного пола — Елена Дерягина.

Учитель физики

Елена Евгеньевна Дерягина — женщина харизматичная, не боится скандалов, и многие коллеги её побаиваются. В гордуму она пришла из сферы образования и «прописалась» в ней надолго…

Будущий педагог и комсомольская активистка родилась в 1956 году в Туринске . После школы она окончила Свердловский государственный пединститут, работала учителем физики, пять лет была заведующей отделом учащейся молодёжи РК ВЛКСМ. С 1985 года и по сей день возглавляет Дом детского творчества Ленинского района (бывший Дом пионеров имени Зои Космодемьянской). Под её началом учреждение собрало кучу всяких призов и премий, да и сама Дерягина неоднократно награждалась различными званиями и почётными грамотами.

Первый раз в городской парламент Елена Евгеньевна избралась ещё в далёком 2005 году, заседала в V, а потом и в VI созывах. Там она состоит во фракции «Единой России» и возглавляет комиссию по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодёжной политике. На этом поприще Дерягина ратовала за передачу многострадальной школы №84 от Минобороны РФ на баланс города. Выступала за создание в столице Урала библиотек на остановках общественного транспорта (проект «Библиотека XXI века», полностью провалился).

В 2015 году СМИ писали, что депутата «освистали» учителя гимназии №9. Дерягина имела неосторожность заявить, что «у них зарплата средняя — 64 тысячи рублей в месяц». «Эмоциональная реакция коллектива проявилась в связи с неправомерными фактами, высказанными относительно заработной платы учителей», — пояснили тогда педагоги.

Недавно, когда в гордуме устанавливали критерии для кандидатов на конкурс в мэры Екатеринбурга, Елена Евгеньевна мягко намекнула, что неплохо бы спрашивать у соискателей справку на предмет психического здоровья. На всякий случай, а то вдруг «кандидат ку-ку». Правда, её предложение никакого сочувствия у депутатов не встретило.

«Верный солдат»

Считается, что народная избранница уже много лет была и остаётся «верным солдатом» команды администрации города. Ранее она неоднократно выступала с критикой областных властей. Доставалось от неё и экс-мэру Евгению Ройзману . Так, в 2014 году она высказывалась против создания аппарата главы города.

Доходы депутата последние три года составляют от 3,4 млн до 4,3 млн рублей. Примерно в три раза меньше, судя по последней декларации, заработал в 2017 году супруг Елены Евгеньевны. Семья владеет также автомобилем Lexus NX 200, несколькими квартирами и парой земельных участков.

У Дерягиной средний уровень медиаактивности: 1 016 упоминаний в СМИ с октября 2013-го по декабрь 2017 года (по данным системы «АПИ-Мониторинг»). В рейтинге выживаемости депутатов гордумы её позиция обозначена как устойчивая (3,6 балла из 5 возможных).

Поговаривают, что в новый состав гордумы она может не попасть из-за своей конфликтности. Один из экспертов даже выразился о ней так: Елена Евгеньевна не стесняется в выражениях, что и запоминается лучше всего. Но вполне возможно, что это просто навет. Ведь не зря же накануне праймериз «ЕР», которые прошли 3 июня 2018 года, на плакатах и буклетах, призывающих людей голосовать за «кандидата в кандидаты» Дерягину, Елена Евгеньевна названа «депутатом с чутким сердцем». И, кстати сказать, в предварительном голосовании в Ленинском районе (в группе №9) она таки всех победила.

Елена Евгеньевна бывает не лишена остроумия. Как-то её коллега Дмитрий Головин заявил, что у депутатов должна быть возможность сорвать кворум, «перевернуть стол» и уйти по политическим причинам. «Дима, а сколько вам лет?» — спросила Дерягина. «Пятьдесят три», — ответил Головин. «Пора взрослеть!» — попеняла ему народная избранница.

Ей также принадлежит фраза: «Наличие диплома о высшем образовании не является гарантией того, что человек образованный».

Кстати, именно Дерягина порой «разруливает» склоки, которые возникают между депутатами. Однажды, когда в гордуме рассматривался вопрос о присвоении президенту РФ звания Героя России (да, было и такое!), между парламентариями начался жаркий спор. Дело почти дошло до прямых оскорблений. Елена Евгеньевна несколько раз прикрикнула: «Мальчики, успокойтесь!» После этого инцидент был исчерпан.