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Российские ученые разрабатывают препарат для помещения человека в спячку
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Российские ученые разрабатывают препарат для помещения человека в спячку 

Hi-News.ru 4 часа назад
Фото: Hi-News.ru
Как известно, многие животные обладают способностью впадать в зимнюю спячку. В этот момент все процессы жизнедеятельности в их организме замедляются, а питание они получают из внутренних запасов и потребляют в разы меньше кислорода. Человек такой особенностью не обладает, однако она оказалась бы крайне полезной для, скажем, длительных космических путешествий. И отечественные ученые в данный момент как раз разрабатывают препарат, который может в этом помочь.
Первые опыты препарата на лабораторных животных показали крайнюю эффективность. У лабораторных животных немного снизилась температура тела, замедлился кровоток и частота сердечных сокращений, а также значительно уменьшилось потребление органами и тканями кислорода за счет выраженного замедления всех биохимических процессов. При этом организмы сохраняли жизнеспособность. После выхода из «искусственной спячки» грызуны восстановились в течение 24 часов. Но самое важное в том, что при замедлении метаболизма и снижении потребления кислорода не пострадала самая чувствительная к этим процессам нервная ткань.
Как заявляют ученые, продолжительность сна зависит от введенной дозы, но более длительная «спячка» потребует и иной степени контроля. Ведь у животных, которые обладают этим свойством от природы, существуют специальные «депо» для питания в течение долгого времени. У нас же такие депо развиты плохо. Поэтому, прежде чем преступать к более длительным испытаниям, требуется решить, как минимум, эту проблему.
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