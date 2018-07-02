Российские ученые разрабатывают препарат для помещения человека в спячку

Как известно, многие животные обладают способностью впадать в зимнюю спячку. В этот момент все процессы жизнедеятельности в их организме замедляются, а питание они получают из внутренних запасов и потребляют в разы меньше кислорода. Человек такой особенностью не обладает, однако она оказалась бы крайне полезной для, скажем, длительных космических путешествий. И отечественные ученые в данный момент как раз разрабатывают препарат, который может в этом помочь.

Первые опыты препарата на лабораторных животных показали крайнюю эффективность. У лабораторных животных немного снизилась температура тела, замедлился кровоток и частота сердечных сокращений, а также значительно уменьшилось потребление органами и тканями кислорода за счет выраженного замедления всех биохимических процессов. При этом организмы сохраняли жизнеспособность. После выхода из «искусственной спячки» грызуны восстановились в течение 24 часов. Но самое важное в том, что при замедлении метаболизма и снижении потребления кислорода не пострадала самая чувствительная к этим процессам нервная ткань.

Как заявляют ученые, продолжительность сна зависит от введенной дозы, но более длительная «спячка» потребует и иной степени контроля. Ведь у животных, которые обладают этим свойством от природы, существуют специальные «депо» для питания в течение долгого времени. У нас же такие депо развиты плохо. Поэтому, прежде чем преступать к более длительным испытаниям, требуется решить, как минимум, эту проблему.