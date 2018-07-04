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Оренбуржец выплатил долг по алиментам, чтобы продать дом
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Оренбуржец выплатил долг по алиментам, чтобы продать дом 

ProOren 4 июля 2018
Фото: ProOren
Чтобы продать свою часть в доме, мужчине пришлось погасить задолженность по алиментам размером 400 тыс. руб.
Как поясняют в областном УФССП, мужчина должен был каждый месяц выплачивать четверть своего заработка на содержание несовершеннолетней дочери. Однако от уплаты нерадивый отец уклонялся. Таким образом, у него накопился долг более 300 тыс. руб. За уклонение от родительских обязанностей и неуплату должника привлекли к административной и уголовной ответственности. Кроме того, на него наложили запрет регистрации имущества.
У мужчины был частный дом, который он делил со своей родственницей. Женщина решила продать общее имущество. Чтобы это стало возможным, должнику пришлось прийти к судебному приставу, погасить задолженность и выплатить исполнительский сбор. Только после этого с него сняли запрет на регистрационные действия. В общей сложности мужчина выплатил почти 400 тыс. руб.
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