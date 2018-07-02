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СГК увеличила объем ремонтной программы 2018 года в Рубцовске в 1,5 раза
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СГК увеличила объем ремонтной программы 2018 года в Рубцовске в 1,5 раза 

АиФ — Алтай 2 июля 2018
Сибирская генерирующая компания увеличила объем финансирования ремонтной программы 2018 года на объектах генерации и тепловых сетях в Рубцовске в 1,5 раза. Часть средств будет направлена на ремонт и наладку оборудования очистки дымовых газов на Южной тепловой станции, а также ремонт котлов, вспомогательного оборудования.
Затраты на реализацию всех мероприятий ремонтной программы в 2018 году возрастут на 47 млн рублей и составят 135 млн рублей.
Увеличение объема ремонтной программы произошло за счет необходимости проведения, помимо основного ремонта, отладки батарейных циклонных уловителей на трех котлоагрегатах Южной тепловой станции дополнительные объемы для повышения надежности работы оборудования ЮТС. Также энергетики проведут тщательную очистку и расшлаковку генерирующего оборудования, отремонтируют вспомогательное оборудование, отревизируют и при необходимости заменят запорную и регулирующую арматуру. Также будет проведена финальная доналадка двух новых котлоагрегатов, введенных в эксплуатацию в ходе прошлого отопительного сезона.
— Если в прошлом году мы сосредоточили свое внимание на реализации проекта модернизации сетей и станции и успешно завершили все работы, то в этом году мы тщательно занимаемся оборудованием первой очереди ЮТС, приводим его функционирование к нормативным показателям. Неполадки на этом оборудовании были выявлены в течение прошедшего отопительного сезона, во время сильных январских холодов. Сейчас мы работаем над повышением эффективности работы газоочистного оборудования, чтобы привести ее в соответствие изначальным заводским показателям, — отметил Максим Новов, директор рубцовского подразделения СГК.
В целом ремонтная программа СГК в Рубцовске в текущем году предусматривает выполнение текущих и капитальных ремонтов на Южной тепловой станции и малых котельных, а также тепловых сетях города. Кроме того, энергетики занимаются благоустройством нарушенных в ходе ремонтов территорий.
На почти полусотне участков площадью порядка 1,2 тысяч кв.м будет проведен ремонт асфальтового покрытия. Также специалисты заменят порядка 2,1 км трубопроводов отопления и горячего водоснабжения.
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