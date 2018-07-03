Рамзан Кадыров поздравил племянника с днем ГИБДД 

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сегодня поздравил сотрудников республики с их профессиональным праздником. «Сегодня сотрудники ГИБДД отмечают профессиональный праздник. Они посвятили жизнь очень важной и благородной миссии — защите безопасности и правопорядка на дорогах. От их принципиальности и верности избранному делу зависит жизнь и здоровье участников дорожного движения. Я сегодня с гордостью говорю о сотрудниках УГИБДД МВД по ЧР. Они являются профессионалами с большой буквы и настоящими патриотами нашего великого Отечества — России. Благодаря их добросовестному и упорному труду снижается количество ДТП, случаи травматизма и смертности на дорогах, повышается культура вождения водителей», — написал Кадыров на своей странице в социальной сети. Отдельные поздравления глава Чечни адресовал начальнику УГИБДД по Чеченской республике. «Я с большим удовольствием поздравляю дорогого племянника, начальника УГИБДД МВД по ЧР Идриса Черхигова и весь личный состав с праздником. Желаю крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов в служебной деятельности», — поздравил начальника чеченской дорожной полиции Рамзан Кадыров.