Пашинян предупредил о возможных конфликтах в Карабахе

Военные Армении должны быть готовы к любому развитию событий в зоне карабахского конфликта и на государственной границе с Азербайджаном . Об этом заявил премьер Армении Никол Пашинян . Его слова привел «Интерфакс»

«Вооруженные силы Армении должны быть готовы к любому развитию ситуации. И это мой приказ Вооруженным силам», — сказал премьер.

2–6 июля азербайджанская армия проведет запланированные широкомасштабные военные учения. Основной целью учений является отработка сценариев действия войск в зоне карабахского конфликта, в том числе уничтожение военной инфраструктуры противника.

Накануне, министр обороны Азербайджана Закир Гасанов заявил о готовности армии к военному решению карабахского конфликта в случае затягивания мирного урегулирования.

Пашинян, комментируя скопления военной техники и силы на границе с Арменией, сказал, чтобы вооруженные силы Армении находились в состоянии боевой готовности в зоне карабахского конфликта.