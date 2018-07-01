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Пашинян предупредил о возможных конфликтах в Карабахе
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Пашинян предупредил о возможных конфликтах в Карабахе 

360tv.ru 1 час назад
Военные Армении должны быть готовы к любому развитию событий в зоне карабахского конфликта и на государственной границе с Азербайджаном. Об этом заявил премьер Армении Никол Пашинян. Его слова привел «Интерфакс».
«Вооруженные силы Армении должны быть готовы к любому развитию ситуации. И это мой приказ Вооруженным силам», — сказал премьер.
2–6 июля азербайджанская армия проведет запланированные широкомасштабные военные учения. Основной целью учений является отработка сценариев действия войск в зоне карабахского конфликта, в том числе уничтожение военной инфраструктуры противника.
Накануне, министр обороны Азербайджана Закир Гасанов заявил о готовности армии к военному решению карабахского конфликта в случае затягивания мирного урегулирования.
Пашинян, комментируя скопления военной техники и силы на границе с Арменией, сказал, чтобы вооруженные силы Армении находились в состоянии боевой готовности в зоне карабахского конфликта.
Заявление об отставке написал глава администрации Еревана Тарон Маргарян. Премьер-министр Армении Никол Пашинян также не планирует оставлять Маргаряна на посту главы столицы страны.
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