Роботы заменят людей только в 2% профессий, считает Васильева

"Только 2% профессий на Земле будут заменены роботами из 100%. Значит, 98% — это профессии, которые будут человеческими", — сказала Васильева в интервью телеканалу «Спас».

По словам министра, «компьютеры всего мира так и не смогли дойти до возможностей человеческого мозга».

"И чтобы было совсем наглядно, примитивно наглядно, та информация, которая здесь у нас, в этом таинственном человеческом мозге, нужно 300 лет непрерывного просмотра для того, чтобы посмотреть всю информацию, которая здесь у нас собрана", — заключила она.