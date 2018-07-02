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Роботы заменят людей только в 2% профессий, считает Васильева
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Роботы заменят людей только в 2% профессий, считает Васильева 

РИА Новости 1 час назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Роботы смогут заменить людей только в 2% профессий, компьютеры так и не достигли возможностей человеческого мозга, заявила министр просвещения Ольга Васильева.
"Только 2% профессий на Земле будут заменены роботами из 100%. Значит, 98% — это профессии, которые будут человеческими", — сказала Васильева в интервью телеканалу «Спас».
По словам министра, «компьютеры всего мира так и не смогли дойти до возможностей человеческого мозга».
"И чтобы было совсем наглядно, примитивно наглядно, та информация, которая здесь у нас, в этом таинственном человеческом мозге, нужно 300 лет непрерывного просмотра для того, чтобы посмотреть всю информацию, которая здесь у нас собрана", — заключила она.
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