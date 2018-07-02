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Клуб НХЛ «Баффало» обменял О'Райлли в «Сент-Луис»
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Клуб НХЛ «Баффало» обменял О'Райлли в «Сент-Луис» 

ТАСС 2 часа назад
ТАСС, 2 июля. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Баффало» обменял канадского форварда Райана О'Райлли в «Сент-Луис». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Взамен «Баффало» получил форвардов Патрика Берглунда, Владимира Соботку и Тэйджа Томпсона, а также выбор в первом раунде драфта 2019 года и выбор во втором раунде драфта 2021 года.
27-летний О'Райлли является одним из лучших в НХЛ по выигранным вбрасываниям. В минувшем сезоне игрок провел 81 матч и набрал 61 очко (24 шайбы + 37 передач). Форвард является двукратным чемпионом мира в составе сборной Канады.
30-летний швед Берглунд в прошедшем сезоне набрал 26 (17+9) очков в 57 матчах, 31-летний чех Соботка — 31 (11+20) очко в 81 матче, 20-летний американец Томпсон — 9 (3+6) очков в 41 матче.
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