Гроза с градом и сильным ветром ожидаются в Москве в пятницу вечером и ночью

"По прогнозам синоптиков Росгидромета , во второй половине дня, вечером 20 июля и в первой половине ночи с 20 на 21 июля в Москве и Московской области местами ожидается сильный дождь, гроза, град, при грозе усиление ветра порывами 12-17 м/с", — сообщается на сайте главка.

В МЧС советуют при нахождении на улице обходить рекламные щиты и шаткие строения и не укрываться под деревьями. Во время грозы нельзя купаться и рыбачить. Водителей просят парковать автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.