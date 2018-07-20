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Гроза с градом и сильным ветром ожидаются в Москве в пятницу вечером и ночью
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Гроза с градом и сильным ветром ожидаются в Москве в пятницу вечером и ночью 

ТАСС 17 часов назад
Фото: РИАМО
МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение о грозе, граде и усилении ветра вечером в пятницу и в ночь на субботу в Московском регионе.
"По прогнозам синоптиков Росгидромета, во второй половине дня, вечером 20 июля и в первой половине ночи с 20 на 21 июля в Москве и Московской области местами ожидается сильный дождь, гроза, град, при грозе усиление ветра порывами 12-17 м/с", — сообщается на сайте главка.
В МЧС советуют при нахождении на улице обходить рекламные щиты и шаткие строения и не укрываться под деревьями. Во время грозы нельзя купаться и рыбачить. Водителей просят парковать автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
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