Американских дипломатов «атаковали» звуком

Государственный департамент США отозвал из диппредставительства в КНР сразу 11 дипломатов из-за их жалоб на аномальные звуковые ощущения. В ведомстве предполагают, что все они подверглись акустическим атакам.

Известно, что представители США работали в консульствах в Гуанчжоу Шанхае и Пекине. Теперь им предстоит пройти медицинское обследование.

Случай с акустическими атаками — не первый. Ранее с похожими жалобами в Госдепартамент обращались американцы, работающие в посольстве в Гаване, Куба , начиная с осени 2016 года.

Впервые о звуковых атаках на американских дипломатов в Госдепе заявили в августе 2017 года, обвинив в них кубинские власти. В ответ из США были высланы 15 сотрудников МИД Кубы. Кубинские власти отрицали нападки со стороны американских коллег.

В апреле этого года семьи канадских дипломатов на Кубе были возвращены на родину по настоянию своего МИДа из-за случившегося ранее неизвестного звукового воздействия.