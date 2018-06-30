В Торонто проходит летний фестиваль барбекю

Торонто, 30 июня / Синьхуа / — В пятницу в канадском городе Торонто открылся летний фестиваль барбекю, на котором свое мастерство демонстрируют 12 ресторанов из США Канады . Фестиваль продлится четыре дня.

Торонто, 30 июня /Синьхуа/ — В пятницу в канадском городе Торонто открылся летний фестиваль барбекю, на котором свое мастерство демонстрируют 12 ресторанов из США и Канады. Фестиваль продлится четыре дня.

Торонто, 30 июня /Синьхуа/ — В пятницу в канадском городе Торонто открылся летний фестиваль барбекю, на котором свое мастерство демонстрируют 12 ресторанов из США и Канады. Фестиваль продлится четыре дня.

Торонто, 30 июня /Синьхуа/ — В пятницу в канадском городе Торонто открылся летний фестиваль барбекю, на котором свое мастерство демонстрируют 12 ресторанов из США и Канады. Фестиваль продлится четыре дня.

Торонто, 30 июня /Синьхуа/ — В пятницу в канадском городе Торонто открылся летний фестиваль барбекю, на котором свое мастерство демонстрируют 12 ресторанов из США и Канады. Фестиваль продлится четыре дня.

Торонто, 30 июня /Синьхуа/ — В пятницу в канадском городе Торонто открылся летний фестиваль барбекю, на котором свое мастерство демонстрируют 12 ресторанов из США и Канады. Фестиваль продлится четыре дня.

Торонто, 30 июня /Синьхуа/ — В пятницу в канадском городе Торонто открылся летний фестиваль барбекю, на котором свое мастерство демонстрируют 12 ресторанов из США и Канады. Фестиваль продлится четыре дня.

Торонто, 30 июня /Синьхуа/ — В пятницу в канадском городе Торонто открылся летний фестиваль барбекю, на котором свое мастерство демонстрируют 12 ресторанов из США и Канады. Фестиваль продлится четыре дня.

Торонто, 30 июня /Синьхуа/ — В пятницу в канадском городе Торонто открылся летний фестиваль барбекю, на котором свое мастерство демонстрируют 12 ресторанов из США и Канады. Фестиваль продлится четыре дня.