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В Торонто проходит летний фестиваль барбекю
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В Торонто проходит летний фестиваль барбекю 

ИА Синьхуа 5 часов назад
Фото: ИА Синьхуа
Торонто, 30 июня /Синьхуа/ — В пятницу в канадском городе Торонто открылся летний фестиваль барбекю, на котором свое мастерство демонстрируют 12 ресторанов из США и Канады. Фестиваль продлится четыре дня.
Торонто, 30 июня /Синьхуа/ — В пятницу в канадском городе Торонто открылся летний фестиваль барбекю, на котором свое мастерство демонстрируют 12 ресторанов из США и Канады. Фестиваль продлится четыре дня.
Торонто, 30 июня /Синьхуа/ — В пятницу в канадском городе Торонто открылся летний фестиваль барбекю, на котором свое мастерство демонстрируют 12 ресторанов из США и Канады. Фестиваль продлится четыре дня.
Торонто, 30 июня /Синьхуа/ — В пятницу в канадском городе Торонто открылся летний фестиваль барбекю, на котором свое мастерство демонстрируют 12 ресторанов из США и Канады. Фестиваль продлится четыре дня.
Торонто, 30 июня /Синьхуа/ — В пятницу в канадском городе Торонто открылся летний фестиваль барбекю, на котором свое мастерство демонстрируют 12 ресторанов из США и Канады. Фестиваль продлится четыре дня.
Торонто, 30 июня /Синьхуа/ — В пятницу в канадском городе Торонто открылся летний фестиваль барбекю, на котором свое мастерство демонстрируют 12 ресторанов из США и Канады. Фестиваль продлится четыре дня.
Торонто, 30 июня /Синьхуа/ — В пятницу в канадском городе Торонто открылся летний фестиваль барбекю, на котором свое мастерство демонстрируют 12 ресторанов из США и Канады. Фестиваль продлится четыре дня.
Торонто, 30 июня /Синьхуа/ — В пятницу в канадском городе Торонто открылся летний фестиваль барбекю, на котором свое мастерство демонстрируют 12 ресторанов из США и Канады. Фестиваль продлится четыре дня.
Торонто, 30 июня /Синьхуа/ — В пятницу в канадском городе Торонто открылся летний фестиваль барбекю, на котором свое мастерство демонстрируют 12 ресторанов из США и Канады. Фестиваль продлится четыре дня.
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