В Армении военнослужащие ЮВО приняли участие в Дне здорового образа жизни 

В спортивном празднике участвовали около 500 человек из числа военнослужащих и членов их семей.
В российской военной базе Южного военного округа, дислоцированной в Армении, прошли спортивно-массовые мероприятия для военнослужащих и членов их семей в рамках Дня здорового образа жизни.
Команды из числа военнослужащих соревновались в армрестлинге и перетягивании каната, играли в мини-футбол и волейбол, участвовали в забегах на различные дистанции.
На спортивном комплексе соединения проведены семейные эстафеты и конкурсы на ловкость и интеллект «Мама, папа, я — дружная семья».
В дне здорового образа жизни на территории российского соединения в Закавказье приняли участие около 500 человек из числа военнослужащих и членов их семей.