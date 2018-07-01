В Армении военнослужащие ЮВО приняли участие в Дне здорового образа жизни

В спортивном празднике участвовали около 500 человек из числа военнослужащих и членов их семей.

В российской военной базе Южного военного округа, дислоцированной в Армении , прошли спортивно-массовые мероприятия для военнослужащих и членов их семей в рамках Дня здорового образа жизни.

Команды из числа военнослужащих соревновались в армрестлинге и перетягивании каната, играли в мини-футбол и волейбол, участвовали в забегах на различные дистанции.

На спортивном комплексе соединения проведены семейные эстафеты и конкурсы на ловкость и интеллект «Мама, папа, я — дружная семья».

В дне здорового образа жизни на территории российского соединения в Закавказье приняли участие около 500 человек из числа военнослужащих и членов их семей.