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Дозаправка МиГ-31БМ в Красноярском крае на скорости 550 км/ч: видео
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Дозаправка МиГ-31БМ в Красноярском крае на скорости 550 км/ч: видео 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Дозаправка осуществлялась самолетами Ил-78 в горизонтальном полете и развороте.
В Красноярском крае экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ отработали один из самых сложнейших элементов летной подготовки — дозаправку в воздухе.
Она осуществлялась самолетами Ил-78 в горизонтальном полете и развороте. Воздушный танкер заправил одновременно два самолета на высоте от 4500 метров при скорости 550 километров в час.
Чтобы синхронизировать полет, МиГ-31БМ должны были приблизиться к дозаправщику на расстояние всего 10-15 метров и держать эту дистанцию в течение нескольких минут, пока происходит перекачка топлива.
В учебно-тренировочных полетах были задействованы более десяти самолетов.
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