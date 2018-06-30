Дозаправка МиГ-31БМ в Красноярском крае на скорости 550 км/ч: видео

Дозаправка осуществлялась самолетами Ил-78 в горизонтальном полете и развороте.

Красноярском крае экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ отработали один из самых сложнейших элементов летной подготовки — дозаправку в воздухе.

Она осуществлялась самолетами Ил-78 в горизонтальном полете и развороте. Воздушный танкер заправил одновременно два самолета на высоте от 4500 метров при скорости 550 километров в час.

Чтобы синхронизировать полет, МиГ-31БМ должны были приблизиться к дозаправщику на расстояние всего 10-15 метров и держать эту дистанцию в течение нескольких минут, пока происходит перекачка топлива.

В учебно-тренировочных полетах были задействованы более десяти самолетов.