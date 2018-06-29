Самарскую ГРЭС предложили сделать частью новой набережной

Так новую набережную видят в городской администрации

На кафедре архитектуры Самарского государственного технического университета защитили дипломные работы. Автор одной из них Ирина Зубкова предложила сделать Самарскую ГРЭС частью новой набережной.

Речь идет о корпусах, которые в будущем планируют вывести эксплуатации. В них архитектор предлагает обустроить выставочный комплекс, а территорию ГРЭС включить в состав расширенной набережной.

— Рассматривается вариант установки нового, более эффективного оборудования меньшей мощности на Самарской ГРЭС с выводом действующего корпуса станции из эксплуатации. В этих условиях мы считаем дипломную работу очень интересной для планирования дальнейшего использования архитектурных комплексов электростанции, — прокомментировал директор Самарского филиала «Т Плюс» Дмитрий Трушков.

Городские власти планируют построить новую набережную от Вилоновской и бассейна ЦСКА. Представители мэрии, промышленных предприятий, строители и архитекторы рассмотрели два варианта застройки. В первом случае новая очередь набережной предусматривает берегоукрепление по всей протяженности и увеличение территории за счет искусственного земельного участка. В итоге его ширина может составить 54 метра. Второй вариант не предполагает расширения набережной. Участок будет двухуровневым с парковочной зоной внизу и прогулочной наверху.

При этом каждый вариант включает в себя строительство новых детских и спортивных площадок, точек общепита, а также сохранение существующей инфраструктуры, в том числе водной переправы на Ульяновском спуске. 63.ru публиковал эскизы набережной.