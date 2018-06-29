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Мексиканцы репетируют День мертвых в Гостином дворе
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Мексиканцы репетируют День мертвых в Гостином дворе 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Национальный Туристический Союз
В московском Гостином дворе идут последние приготовления к параду мексиканского «Дня мертвых». Музыканты и певцы отлаживают свои песни до идеального, танцоры репетируют свои номера.
Для обычных людей вход на территорию закрыт до 19:00, пускают только участников и прессу. Часть парада пройдет на улице Ильинка, а к 21.00 его участники вернутся в Гостиный двор для продолжения действа. (Петр ГРИГОРЕНКО)
Напомним, Мексика вышла в плей-офф чемпионата мира. Она встретится с командой Бразилии (2 июля, Самара).
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