Ещё
РКЦ «Прогресс» изготовавливает четыре космических спутника для Минобороны
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

РКЦ «Прогресс» изготовавливает четыре космических спутника для Минобороны 

Rambler News Service 1 час назад
Ракетно-космический центр «Прогресс» создает для Минобороны РФ четыре космических спутника, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании в Москве.
«В настоящее время Ракетно-космический центр «Прогресс» в интересах Министерства обороны изготавливает четыре космических аппарата картографирования и дистанционного зондирования Земли», — сказал Шойгу, слова которого приводит пресс-служба Минобороны.
Как отметил министр, модернизация спутников производится с использованием отечественной элементной базы.
Rambler News Service: последние новости
Матвиенко раскритиковала запуск беспилотников «Почтой России» Рогозин назначил главу РКЦ «Прогресс» «Туполев» отремонтирует для Минобороны восемь ракетоносцев до конца 2018 года
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва отреагировала на продление санкций ЕС127
Националисты с Украины «присвоили» земли России155
«Стена срама»: модель снялась голой на фоне святынь53
Зеленский сделал неожиданное заявление146
Врачи в Дагестане лечили мертвецов54
Видео
01:48
В Кремле прокомментировали «тайную сделку» Путина и Трампа
Политика США
00:46
Москва отреагировала на продление санкций ЕС
Политика
03:32
Пока вы спали: Цены на бензин будут снижать «руками»
Общество
05:46
ЕС принял решение по антироссийским санкциям
В мире Европа
00:23
Опубликовано видео похищения дочери звезды «Голоса»
Шоу-бизнес
01:41
Названа средняя зарплата москвичей
Личный счет
16:32
Названы плюсы от повышения НДС
Экономика
06:12
Блогер поиздевался над китайцами и опозорился
Общество
08:48
Стрелок в США целенаправленно напал на редакцию
Происшествия США
08:25
Пенсионная реформа окажется последней в истории
Личный счет Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение