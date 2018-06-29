РКЦ «Прогресс» изготовавливает четыре космических спутника для Минобороны 

Ракетно-космический центр «Прогресс» создает для Минобороны РФ четыре космических спутника, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании в Москве.
«В настоящее время Ракетно-космический центр «Прогресс» в интересах Министерства обороны изготавливает четыре космических аппарата картографирования и дистанционного зондирования Земли», — сказал Шойгу, слова которого приводит пресс-служба Минобороны.
Как отметил министр, модернизация спутников производится с использованием отечественной элементной базы.