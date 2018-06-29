На аэродроме российской авиабазы в Армении будет создана комната психологической разгрузки

В ней будут созданы комфортные условия для снятия эмоционального напряжения, восстановления работоспособности военнослужащих.

На аэродроме российской военной авиационной базы Эребуни в Армении будет размещена комната психологической разгрузки военнослужащих.

В ней будут созданы комфортные условия для снятия эмоционального напряжения, восстановления работоспособности военнослужащих.

В комнате психологической разгрузки лётный и инженерно-технический состав авиационного соединения в Закавказье смогут поддерживать хорошее состояние для успешного выполнения учебных и боевых задач.

Оборудование комнаты для психологической разгрузки военнослужащих авиабазы Эребуни завершится до конца лета текущего года.