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На аэродроме российской авиабазы в Армении будет создана комната психологической разгрузки
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На аэродроме российской авиабазы в Армении будет создана комната психологической разгрузки 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
В ней будут созданы комфортные условия для снятия эмоционального напряжения, восстановления работоспособности военнослужащих.
На аэродроме российской военной авиационной базы Эребуни в Армении будет размещена комната психологической разгрузки военнослужащих.
В ней будут созданы комфортные условия для снятия эмоционального напряжения, восстановления работоспособности военнослужащих.
В комнате психологической разгрузки лётный и инженерно-технический состав авиационного соединения в Закавказье смогут поддерживать хорошее состояние для успешного выполнения учебных и боевых задач.
Оборудование комнаты для психологической разгрузки военнослужащих авиабазы Эребуни завершится до конца лета текущего года.
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