РКЦ «Прогресс» собирает для российских военных четыре космических спутника

Одним из вопросов на совещании стало создание и поддержание орбитальной группировки космических аппаратов военного назначения.

"В настоящее время Ракетно-космический центр «Прогресс» в интересах министерства обороны изготавливает четыре космических аппарата картографирования и дистанционного зондирования Земли", — сказал Шойгу.

"Важно отметить, что модернизация спутников осуществляется с использованием отечественной элементной базы", — подчеркнул министр.

По его словам, на селекторном совещании в пятницу будет обсуждаться, как предприятие выполняет взятые на себя обязательства.