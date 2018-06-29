Погибшие в Сирии военные из КБР награждены орденом Мужества

Двое военнослужащих из Кабардино-Балкарии , погибшие при крушении самолета в Сирии , награждены орденами Мужества. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе администрации Чегемского района республики.

Младший сержант Батыр Чабдаров и старший сержант Залим Богатырев, служившие на Ближнем Востоке по контракту, погибли в результате авиационной катастрофы на авиабазе Хмеймим в Сирии. На родине их наградили орденами Мужества посмертно. Награды вручили семьям погибших.

Напомним, российский военно-транспортный самолет Ан-26 разбился 6 марта при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим. Самолет не долетел около 500 метров до взлетно-посадочной полосы. В результате авиакатастрофы погибли 39 человек, которые находились на борту воздушного судна.