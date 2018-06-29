Ещё
Погибшие в Сирии военные из КБР награждены орденом Мужества
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Погибшие в Сирии военные из КБР награждены орденом Мужества 

Российская Газета 1 час назад
Фото: «Это Кавказ»
Двое военнослужащих из Кабардино-Балкарии, погибшие при крушении самолета в Сирии, награждены орденами Мужества. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе администрации Чегемского района республики.
Младший сержант Батыр Чабдаров и старший сержант Залим Богатырев, служившие на Ближнем Востоке по контракту, погибли в результате авиационной катастрофы на авиабазе Хмеймим в Сирии. На родине их наградили орденами Мужества посмертно. Награды вручили семьям погибших.
Напомним, российский военно-транспортный самолет Ан-26 разбился 6 марта при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим. Самолет не долетел около 500 метров до взлетно-посадочной полосы. В результате авиакатастрофы погибли 39 человек, которые находились на борту воздушного судна.
Российская Газета: последние новости
В США разработали "говорящие листовки" На Урале в пылу борьбы за выставки подзабыли о тяжелой индустрии Сергей Куликов назначен первым зампредседателя коллегии Военно-промышленной комиссии
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва отреагировала на продление санкций ЕС127
Националисты с Украины «присвоили» земли России155
«Стена срама»: модель снялась голой на фоне святынь53
Зеленский сделал неожиданное заявление146
Врачи в Дагестане лечили мертвецов54
Видео
01:48
В Кремле прокомментировали «тайную сделку» Путина и Трампа
Политика США
00:46
Москва отреагировала на продление санкций ЕС
Политика
03:32
Пока вы спали: Цены на бензин будут снижать «руками»
Общество
05:46
ЕС принял решение по антироссийским санкциям
В мире Европа
00:23
Опубликовано видео похищения дочери звезды «Голоса»
Шоу-бизнес
01:41
Названа средняя зарплата москвичей
Личный счет
16:32
Названы плюсы от повышения НДС
Экономика
06:12
Блогер поиздевался над китайцами и опозорился
Общество
08:48
Стрелок в США целенаправленно напал на редакцию
Происшествия США
08:25
Пенсионная реформа окажется последней в истории
Личный счет Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение