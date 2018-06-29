РЖД готовят проект строительства нового тоннеля на БАМе

"Последнее решение, которое принято компанией буквально неделю назад: согласовано выделение средств, порядка 200 млн рублей, на разработку основных проектных решений по строительству второго Северо-Муйского тоннеля", — сказал он.

По его словам, с учетом современных технологий строительство может занять восемь лет, тогда как первый Северо-Муйский тоннель строили с перерывами 26 лет.

"Принято решение о подготовке проектных решений, по итогам которых будут определены технологии, стоимостные параметры, и в установленном порядке вынесено на совет директоров и правкомиссию решение", — добавил Макаров.

"Проводится предварительная оценка проекта, по итогам которой будет принято решение о целесообразности его реализации", — сказал ТАСС представитель РЖД.