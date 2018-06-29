В Оренбурге скоро начнется второй этап реконструкции набережной Урала

В Оренбурге готовятся преступить ко второму этапу реконструкции набережной реки Урал.

Проект продолжения модернизации массового места отдыха выбрали сами оренбуржцы путем голосования. За реконструкцию набережной отдано около 50 тысяч голосов. На работы в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» выделят 100 млн рублей из федерального и областного бюджетов, рассказали в городской администрации.

На данном этапе проектно-сметная документация проходит государственную экспертизу, на спуске к Уралу работы в рамках исполнения гарантийных обязательств. Открыть обновленную набережную планируют в конце лета.

«Это особенный проект, первый этап которого мы завершили в прошлом году, визитная карточка города и всей нашей области. Поэтому важно продолжить работы и особенно строго следить за качеством их выполнения. Спуску к реке Урал вернули исторический вид, но его внешний вид не должен вызывать никаких нареканий, — Работы по благоустройству набережной также важно завершить в срок в полном объеме. Горожане проголосовали за новое современное место отдыха, таким оно и должно быть», — заявил заместитель министра строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства области Михаил Серегин.

Кстати, общая протяженность благоустроенного участка составит 350 метров, площадь — 2,5 га.