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На исследования в авиастроении выделят более трех миллиардов рублей
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На исследования в авиастроении выделят более трех миллиардов рублей 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Правительство РФ выделит 3,2 миллиарда рублей на исследования в авиастроении, в частности, работы по импортозамещению бортового оборудования для самолетов семейства Sukhoi Superjet 100, соответствующее постановление опубликовано на сайте кабинета министров.
Документом утверждены правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на возмещение части затрат на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям развития авиационной промышленности (НИОКР). Субсидии предоставляются в рамках подпрограммы «Авиационная наука и технологии» государственной программы «Развитие авиационной промышленности на 2013-2025 годы».
Так, предусмотрено субсидирование расходов на разработку технических проектов, приобретение и изготовление технологического и испытательного оборудования, изготовление и испытание опытных образцов, оплату услуг по сертификации и регистрации результатов интеллектуальной деятельности, частичную оплату работ организаций-соисполнителей и других расходов.
"К приоритетным направлениям НИОКР, частично покрываемых за счет субсидий, отнесены, в частности, работы по импортозамещению бортового оборудования для самолетов семейства Sukhoi Superjet 100. Правилами устанавливаются показатели результативности использования субсидии, такие как достижение уровня готовности технологии и внедрение результатов НИОКР в промышленное производство", — отмечается в пояснительной записке к документу.
По мнению кабмина, определенная правилами схема распределения затрат на выполнение НИОКР, при которой за счет субсидий будет возмещаться не более 70% затрат, будет способствовать привлечению частного капитала и повышению ответственности компаний за результаты НИОКР. «В федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов на эти цели предусмотрены 1,705 миллиарда рублей в 2018 году и 1,491 миллиарда рублей в 2019 году. Субсидирование НИОКР будет стимулировать создание высококонкурентной российской авиационной техники», — говорится в сообщении.
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