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МИД Кубы отреагировал на заявление Госдепа об «акустических атаках»
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МИД Кубы отреагировал на заявление Госдепа об «акустических атаках» 

Газета.Ru 1 час назад
Директор департамента США МИД Кубы Карлос Фернандес де Коссио в твиттере прокомментировал заявление Госдепа Соединенных Штатов об увеличении числа пострадавших в результате «акустических атак» на американское посольство в Гаване.
По его словам, сообщения Госдепа об предполагаемых акустических атаках являются политически мотивированными.
Он также добавил, что «Госдеп даже не пытается скрыть политический характер своих сообщений».
Ранее официальный представитель госдепартамента США Хизер Науэрт заявила об увеличении числа пострадавших в результате «акустических атак» на Кубе.
По ее словам, из-за данных атак пострадали 26 человек.
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