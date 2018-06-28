Ещё
В Госдепе заявили об увеличении числа пострадавших от акустических атак
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Госдепе заявили об увеличении числа пострадавших от акустических атак 

Газета.Ru 1 час назад
Официальный представитель госдепартамента США Хизер Науэрт заявила об увеличении числа пострадавших в результате «акустических атак» на Кубе на одного человека, до 26 человек, передает Reuters.
"28 июня после всестороннего врачебного осмотра, у одного американского дипломата, который работал в посольстве США в Гаване, были диагностированы те же симптомы, о которых мы сообщали по другим дипломатам, работавшим в посольстве США в Гаване. Количество американцев, которые пострадали сейчас составляет 26 человек", — заявила Науэрт.
Ранее Науэрт заявила, что число дипломатов США, которые пострадали от предполагаемой акустической атаки на посольство страны в Гаване, возросло до 25 человек.
Газета.Ru: последние новости
Андрея Дементьева похоронят на Кунцевском кладбище Легенда сборной Дании поменял мнение о системе видеопомощи арбитрам Воробьев дал поручение новому главврачу больницы в Химках
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кому заблокируют карты, подорожание ЖКХ и другие события дня59
Саакашвили получил тюремный срок118
Крымский мост устроил бум на полуострове626
«Газпром» платить не будет: «Нафтогаз» проиграл суд213
Названа главная угроза существования США61
Видео
08:25
Пенсионная реформа окажется последней в истории
Личный счет Общество
01:21
Жена Кержакова раскрыла правду о футболисте
Шоу-бизнес
04:13
Захарова заявила о «циничном кощунстве» Украины
Политика Конфликты
02:50
Саакашвили получил тюремный срок
В мире
03:52
Кому заблокируют карты, подорожание ЖКХ и другие события дня
В мире
00:28
С Керимова сняли все обвинения
Происшествия
00:33
Страдающая неизвестной болезнью МакSим сделала заявление
Шоу-бизнес
01:12
Порошенко «вспомнил» о Конституции
Украина В мире
03:09
Две трети россиян в целом довольны работой Путина
Политика Недвижимость
02:22
Не давите: Пушков о претензиях Совета Европы к России
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение