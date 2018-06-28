Специалисты центра дерматовенерологии расскажут о борьбе с проблемами кожи

Московский научно-практический центр дерматовенерологии и косметологии присоединится к акции «Лектории на Ленинском» 9 июля. Специалисты медучреждения, в том числе и из филиалов «Южный» и «Коломенский», расскажут посетителям, как провести лето без проблем с кожей.

— На лекциях врачи рассмотрят ряд важных вопросов — рассказала редактору газеты «Борисовские пруды» представитель пресс-службы Центра Наталья Тимашова. — Например, чем фотодерматит отличается от фитодерматита? Что это вообще такое и при чем здесь клещи?

Как отмечает Тимашова, цель такой акции заключается в том, чтобы проинформировать население о «летних» инфекциях и о профилактике борьбы с ними.

Узнать подробную информацию о семинарах и записаться на лекции можно по телефону: 8 (499) 558-58-28.

Фото: Московский научно-практический центр дерматовенерологии и косметологии