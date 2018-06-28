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Специалисты центра дерматовенерологии расскажут о борьбе с проблемами кожи
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Специалисты центра дерматовенерологии расскажут о борьбе с проблемами кожи 

Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы 3 часа назад
Фото: Борисовские пруды
Московский научно-практический центр дерматовенерологии и косметологии присоединится к акции «Лектории на Ленинском» 9 июля. Специалисты медучреждения, в том числе и из филиалов «Южный» и «Коломенский», расскажут посетителям, как провести лето без проблем с кожей.
— На лекциях врачи рассмотрят ряд важных вопросов — рассказала редактору газеты «Борисовские пруды» представитель пресс-службы Центра Наталья Тимашова. — Например, чем фотодерматит отличается от фитодерматита? Что это вообще такое и при чем здесь клещи?
Как отмечает Тимашова, цель такой акции заключается в том, чтобы проинформировать население о «летних» инфекциях и о профилактике борьбы с ними.
Узнать подробную информацию о семинарах и записаться на лекции можно по телефону: 8 (499) 558-58-28.
Фото: Московский научно-практический центр дерматовенерологии и косметологии
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