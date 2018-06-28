Американский конгрессмен решил спасти Молдавию, Грузию и Украину от «российского вмешательства» 

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу парламента Молдавии, об этом американский конгрессмен заявил на состоявшейся накануне в Вашингтоне встрече с председателями парламентов трех стран — Андрианом Канду, Андреем Парубием и Ираклием Кобахидзе.
«Конгресс США и страны НАТО заинтересованы в обеспечении суверенитета, территориальной целостности и безопасности Молдавии, Украины и Грузии, и готовы оказать им всестороннюю поддержку и помощь», — цитирует пресс-служба Пола Райана. Он отметил, что в Молдавии, Украине и Грузии «предстоят выборы, а риск российского вмешательства очень велик, поэтому США окажут этим государствам разностороннюю помощь».
Политик утверждает, что понимает ситуацию в регионе, также он заявил, что там идет гибридная война.
«Интерес США состоит в том, чтобы Грузия, Молдавия и Украина были независимыми государствами, в дела которых никто не вмешивается, а они идут по пути развития и сближения с Западом, потому что только так можно обеспечить благосостояние граждан», — сказал он.
Согласно сообщению, Райан разделил озабоченность председателей парламентов трех стран строительством газопровода «Северный поток — 2», назвав проект политическим, а не экономическим, который может негативно сказаться на энергетической безопасности в регионе.
«Мы намерены содействовать решению энергетических проблем в Европе посредством системы терминалов для сжиженного природного газа», — сказал он.
Канду заверил, что «Молдавия хочет быть частью свободного и демократического мира и ценит поддержку США». Он обратился с просьбой поддержать усилия Кишинева по выводу российских войск из Молдавии.
Как сообщалось, спикеры трех постсоветских республик организовали в марте в Кишиневе международную конференцию по вопросам безопасности. В ходе которой председатели парламентов трех постсоветских стран приняли Декларацию, осуждающей «российскую оккупацию и другие формы интервенции». В начале июня Канду, Парубий и Кобахидзе подписали в Киеве Соглашение о создании Межпарламентской Ассамблеи Молдавии Грузии и Украины.
В ходе визита в Киев Канду заявил, что «Молдавия, Украина и Грузия могут подать совместный иск к России в связи с агрессией Кремля и оккупацией части их территорий».