Американский конгрессмен решил спасти Молдавию, Грузию и Украину от «российского вмешательства»

Политик утверждает, что понимает ситуацию в регионе, также он заявил, что там идет гибридная война.

«Интерес США состоит в том, чтобы Грузия, Молдавия и Украина были независимыми государствами, в дела которых никто не вмешивается, а они идут по пути развития и сближения с Западом, потому что только так можно обеспечить благосостояние граждан», — сказал он.

Согласно сообщению, Райан разделил озабоченность председателей парламентов трех стран строительством газопровода «Северный поток — 2», назвав проект политическим, а не экономическим, который может негативно сказаться на энергетической безопасности в регионе.

«Мы намерены содействовать решению энергетических проблем в Европе посредством системы терминалов для сжиженного природного газа», — сказал он.

Канду заверил, что «Молдавия хочет быть частью свободного и демократического мира и ценит поддержку США». Он обратился с просьбой поддержать усилия Кишинева по выводу российских войск из Молдавии.

Как сообщалось, спикеры трех постсоветских республик организовали в марте в Кишиневе международную конференцию по вопросам безопасности. В ходе которой председатели парламентов трех постсоветских стран приняли Декларацию, осуждающей «российскую оккупацию и другие формы интервенции». В начале июня Канду, Парубий и Кобахидзе подписали в Киеве Соглашение о создании Межпарламентской Ассамблеи Молдавии Грузии и Украины.