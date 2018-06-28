Что будет, если разгневать Россию?

Между Москвой и Вашингтоном постоянно происходят конфликты, а страны НАТО продолжают применять санкции к России . Однако им совершенно ясно, где находятся границы ее терпения, и они не будут пересекать это минное поле, чтобы вызвать настоящий гнев у России.

Они понимают, что если разгневают Москву, то последствия будут очень серьезными. Военные силы России чрезвычайно мощные, такие, что даже США не могут стопроцентно гарантировать гарантировать победу над ними. К тому же, если Америка действительно начнет войну с Россией, вероятно, три страны будут стёрты с лица земли.

Латвия и Это — Литва Эстония . Они все слишком малы по площади, поэтому, весьма вероятно, именно они станут козлами отпущения в играх крупных держав.

Cartoon: Putin’s Latest Action http://t.co/42cy3MIjWx pic.twitter.com/4MIFpkti2h

— Heritage Foundation (@Heritage) 1 мая 2015 г.

США и Россия — это державы номер один и номер два в мире, подавляющее большинство стран примыкают к их лагерям, поэтому если они начнут войну, то множество государств также не останется в стороне.

Есть мнение, что исчезновение трёх стран — это наиболее благоприятный расклад. Как только Россия и США действительно вступят в войну, она может перерасти в ядерный конфликт, и тогда вместе с ними может быть уничтожен весь мир. Поэтому две сверхдержавы постоянно спорят и никогда не решаются перейти к реальным действиям.