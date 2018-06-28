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Что будет, если разгневать Россию?
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Что будет, если разгневать Россию? 

ИноСМИ 28 июня 2018
Фото: ИноСМИ
Между Москвой и Вашингтоном постоянно происходят конфликты, а страны НАТО продолжают применять санкции к России. Однако им совершенно ясно, где находятся границы ее терпения, и они не будут пересекать это минное поле, чтобы вызвать настоящий гнев у России.
Они понимают, что если разгневают Москву, то последствия будут очень серьезными. Военные силы России чрезвычайно мощные, такие, что даже США не могут стопроцентно гарантировать гарантировать победу над ними. К тому же, если Америка действительно начнет войну с Россией, вероятно, три страны будут стёрты с лица земли.
Это — Литва, Латвия и Эстония. Они все слишком малы по площади, поэтому, весьма вероятно, именно они станут козлами отпущения в играх крупных держав.
Cartoon: Putin’s Latest Action http://t.co/42cy3MIjWx pic.twitter.com/4MIFpkti2h
— Heritage Foundation (@Heritage) 1 мая 2015 г.
США и Россия — это державы номер один и номер два в мире, подавляющее большинство стран примыкают к их лагерям, поэтому если они начнут войну, то множество государств также не останется в стороне.
Есть мнение, что исчезновение трёх стран — это наиболее благоприятный расклад. Как только Россия и США действительно вступят в войну, она может перерасти в ядерный конфликт, и тогда вместе с ними может быть уничтожен весь мир. Поэтому две сверхдержавы постоянно спорят и никогда не решаются перейти к реальным действиям.
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