Строить развязку на трассе М-4 «Дон» в районе Геленджика начнут в 2018 году

Реконструкцию участка дороги обсудили губернатор Вениамин Кондратьев и председатель правления ГК «Автодор» Сергей Кельбах в ходе объезда магистралей, ведущих к морю

Реконструкцию участка дороги обсудили губернатор Вениамин Кондратьев и председатель правления ГК «Автодор» Сергей Кельбах в ходе объезда магистралей, ведущих к морю

Строить развязку на трассе М-4 «Дон» в районе Геленджика начнут в 2018 году.

Кондратьев считает, что новая развязка обеспечит быстрый доступ автомобилей к курортным поселкам Джанхот, Дивноморское и Прасковеевка.

«Дивноморское — одно из любимых мест туристов, но сегодня повернуть сюда иногда просто невозможно. Уверен, развязка снимет часть проблем», — сказал губернатор.

Работа по ее созданию начнется уже в этом году сообщил Сергей Кельбах. Реконструкция затронет дорогу от поворота на поселок Светлый до улицы Луначарского в Геленджике. Участок протяженностью 3,5 км сделают с шестиполосным движением.

«Эта работа сейчас в приоритете, а в 2019 году уже займемся развязкой из Геленджика в сторону Новороссийска », — добавил глава ГК «Автодор».

Здесь трасса имеет многочисленные съезды к жилым районам, аэропорту и микрорайону Голубая бухта. Четырехполосный участок растянется на 4,3 км.

Вениамин Кондратьев уточнил, что очень важно не нарушать график строительства.