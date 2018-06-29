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Строить развязку на трассе М-4 «Дон» в районе Геленджика начнут в 2018 году
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Строить развязку на трассе М-4 «Дон» в районе Геленджика начнут в 2018 году 

АиФ-Кубань 29 июня 2018
Фото: АиФ-Кубань
Реконструкцию участка дороги обсудили губернатор Вениамин Кондратьев и председатель правления ГК «Автодор» Сергей Кельбах в ходе объезда магистралей, ведущих к морю
Реконструкцию участка дороги обсудили губернатор Вениамин Кондратьев и председатель правления ГК «Автодор» Сергей Кельбах в ходе объезда магистралей, ведущих к морю
Строить развязку на трассе М-4 «Дон» в районе Геленджика начнут в 2018 году.
Кондратьев считает, что новая развязка обеспечит быстрый доступ автомобилей к курортным поселкам Джанхот, Дивноморское и Прасковеевка.
«Дивноморское — одно из любимых мест туристов, но сегодня повернуть сюда иногда просто невозможно. Уверен, развязка снимет часть проблем», — сказал губернатор.
Работа по ее созданию начнется уже в этом году сообщил Сергей Кельбах. Реконструкция затронет дорогу от поворота на поселок Светлый до улицы Луначарского в Геленджике. Участок протяженностью 3,5 км сделают с шестиполосным движением.
«Эта работа сейчас в приоритете, а в 2019 году уже займемся развязкой из Геленджика в сторону Новороссийска», — добавил глава ГК «Автодор».
Здесь трасса имеет многочисленные съезды к жилым районам, аэропорту и микрорайону Голубая бухта. Четырехполосный участок растянется на 4,3 км.
Вениамин Кондратьев уточнил, что очень важно не нарушать график строительства.
«Автотуристам все равно, чья это дорога, они хотят комфортно доехать к морю, поэтому нам важно намеченное реализовать максимально быстро», — акцентировал губернатор, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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